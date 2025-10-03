Stojković saopštio spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Albanije i Andore.

Reprezentacija Srbija će prvo 11. oktobra u Leskovcu dočekati Albaniju, da bi tri dana kasnije u Enkampu igrala protiv Andore.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut) i Dragan Rosić (Vojvodina).

Odbrambeni igrači: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit Sankt Peterburg), Jan-Karlo Simić (Al Itihad) i Veljko Milosavljević (Bornmut).

Igrači sredine terena: Saša Lukić (Fulam), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Kostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Klub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan) i Dejan Zukić (Volfsberger).

Napadači: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atina) i Andrej Ilić (Union Berlin).

Reprezentacija Srbije će se okupiti u ponedeljak, 6. oktobra, u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi.

Selekcija Srbije je nakon četiri odigrane utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija treća na tabeli Grupe K sa sedam bodova.

Sve druge reprezentacije u Grupi K su odigrale po pet mečeva. Engleska je prva sa 15 bodova, Albanija druga sa osam bodova, Letonija četvrta sa četiri boda, dok Andora zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda.

