Stotine klubova dodato u plan isplate Fife za puštanje igrača i za utakmice u kvalifikacijama

Svaki klub koji pusti svoje fudbalere u reprezentacije za utakmice u kvalifikacijama i na Svetsko prvenstvo dobiće novčanu nadoknadu iz fonda vrednog 355 miliona dolara, koji je deo prihoda od više milijardi dolara sa Mundijala 2026. godine.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je danas da će program, koji je od 2010. godine podelio stotine miliona dolara klubovima čiji su igrači igrali na Svetskim prvenstvima, sada uključiti i sve igrače koji su učestvovali u kvalifikacijama.

Od 211 članica Fife, Eritreja i Rusija, koje su od 2022. godine suspendovane iz međunarodnih takmičenja, nisu igrale kvalifikacije.

„Ovaj novi pristup znači da će svaki klub koji pusti igrača u kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine sada dobiti direktnu kompenzaciju“, navodi se u saopštenju svetske kuće fudbala.

Fifa je prethodno izdvojila 355 miliona dolara za takmičenje u SAD, Kanadi i Meksiku sledeće godine, kao deo obnovljenog radnog sporazuma sa Evropskom asocijacijom klubova potpisanom pre više od dve godine.

To je povećanje u odnosu na prethodna dva Mundijala u Kataru 2022. i Rusiji 2018. godine, za koje je klubovima plaćena kompenzacija od po 209 miliona evra.

Fifa je saopštila da je 440 klubova iz 51 zemlje članice dobilo nadoknadu iz programa 2022. godine, koja je bila obračunata kao dnevnica sve dok je igrač bio u ekipi na turniru. Mančester siti dobio je najviše novca, gotovo 4,6 miliona dolara.

