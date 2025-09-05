Stouns propušta utakmice protiv Andore i Srbije zbog povrede

Fudbalski reprezentativac Engleske Džon Stouns propustiće predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Andore i Srbije zbog „povrede mišića“.

„Došao je sa manjim problemima i nije napredovao kako smo mislili i nadali se, pa je jutros napustio kamp. Svi ostali su dostupni. Imali smo 21 igrača juče na treningu i 21 igrača danas na treningu i nadamo se da ćemo se pobrinuti da svi budu dostupni za sutra“, naveo je selektor reprezentacije Engleske Tomas Tuhel, danas je preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Selekcija Engleske će prvo u subotu u Birmingemu dočekati Andoru, da bi potom u utorak na gostujućem terenu u Beogradu igrala protiv reprezentacije Srbije.

Stouns nastupa za Mančester siti, za koji je kao starter počeo sve tri utakmice u dosadašnjem delu sezone.

On je za reprezentaciju Engleske zabeležio ukupno 83 nastupa.

Tuhel na poziciji štopera, na kojoj igra Stouns, sad ima na raspolaganju Marka Gehija, Dena Burna, Ezrija Konsu i Džarela Kvansu.

Duele protiv selekcija Andore i Srbije će, između ostalog, zbog povrede propustiti i krilni napadač Arsenala Bukajo Saka.

Engleska je pobedila u sve tri svoje utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i prva je u Grupi K sa devet bodova.

(Beta)

