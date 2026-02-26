Štutgart i Ferencvaroš u osmini finala Lige Evropa

Fudbaleri Štutgarta plasirali su se u osminu finala Lige Evropa, iako su večeras na svom terenu izgubili od Seltika sa 0:1 u revanš meču plej-ofa.

Nemački tim je prolaz dalje praktično obezbedio u prvoj utakmicu u Glazgovu kada je slavio sa ubedljivih 4:1.

Strelac jedinog gola u večerašnjem revanšu bio je Luk Mekovan u prvom minuta meča.

Dalje je prošao i Ferencvaroš, koji je posle poraza od 1:2 u prvoj utakmici, večeras pobedio Ludogorec na svom terenu sa 2:0.

Pobedu Ferencvarošu večeras su doneli Gabi Kanjičovski u 14. i Kristofer Zaharijasen u 30. minute.

Štutgart i Ferencvaroš će u osmini finala igrati sa Bragom ili Portom.

U preostala dva meča koja se igraju u terminu od 18.45, Crvena Zvezda – Lil i Viktorija Plzenj – Panatinaikos u toku su produžeci. Večeras od 21.00 na programu su još četiri utakmice, a sastaju se Selta – PAOK, Genk – Dinamo Zagreb, Notingem Forest – Fenerbahče i Bolonja – Bran.

(Beta)

