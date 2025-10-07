Sule spreman da igra za Italiju ako ne stigne poziv iz reprezentacije Argentine

Fudbaler Rome Matijas Sule spreman je da igra za Italiju ako mu ne stigne poziv iz reprezentacije njegove domovine Argentine.

„On radi na reprezentativnim obavezama i jedan je od mladih argentinskih talenata koji nije dobio nijedan minut fudbala“, rekao je njegov agent Martin Gvastadisenjo, preneli su danas italijanski mediji.

Sule je rođen i odrastao u Argentini, a profesionalnim fudbalom počeo je da se bavi u rezervnom timu Juventusa 2021. godine. Za prvi tim crno-belih odigrao je 21 utakmicu i postigao gol, sezonu 2023/2024 proveo je na pozajmici u Frozinoneu, a prošlog leta potpisao je za Romu.

Igrao je za selekcije Argentine uzrasta do 16 i 20 godina, a osim argentinskih ima i italijanske korene, pa bi stekao pravo na državljanstvo.

„Sule je postao lider u važnom klubu kakav je Roma i zaslužuje šansu. Znamo da Argentina ima mnogo igrača na toj poziciji, ali s obzirom na konstantnost njegovih nastupa, Matijas zaslužuje priliku. Njegov san je da igra na Svetskom prvenstvu, on je italo-argentinac i ne znam šta bi moglo da se dogodi ako se situacija sa Argentinom ne promeni“, naveo je agent.

„Trenutno sve visi u vazduhu, ono što mogu da kažem je da pravno ima mogućnost da igra za Italiju i da je dostupan“, dodao je Gvastadisenjo.

Sule je ove sezone u Seriji A postigao tri gola i imao je dve asistencije u šest utakmica i pomogao je ekipi da osvoji 15 bodova, pa je Roma druga iza Napolija, koji takođe ima 15 bodova.

Njegov agent rekao je da neće zaboraviti kritike koje je 22-godišnji napadač dobio prošle sezone.

„Video sam momka koji se nije obeshrabrio posle promašenog penala, pokrenuo je saigrače posle gola protiv Fjorentine i postao je vođa ovog tima“, naveo je.

Za Sulea su ovog leta bili zainteresovni pojedini klubovi iz Premijer lige, ali je on odlučio da ostane na Olimpiku.

„Ovo je veoma važan klub i on želi da odvede Romu u Ligu šampiona. Moramo da zahvalimo Klaudiju Ranijeru što mu je ukazao poverenje, pomogao mu je da raste iz utakmice u utakmicu. Đan Pjero Gasperini je jedan od najboljih trenera u Italiji i vide se rezultati njegovog rada. Takođe smo zahvalni Danijeleu De Rosiju, koji je bio odlučan da ga prošle godine dovede u Romu“, rekao je Gvastadisenjo.

(Beta)

