Suspendovano takmičenje u turskim fudbalskim ligama zbog napada na sudiju

Fudbalski savez Turske suspendovao je danas sve utakmice u domaćim ligama na neodređeno vreme posle napada na sudiju.

Odluka je doneta nakon što je predsednik kluba Ankaragudžu Faruk Koča napao sudiju Halila Umuta Melera posle remija protiv Rizespora u ponedeljak uveče, 1:1.

„Odgovorni klub i njegovo rukovodstvo biće najstrože kažnjeni. Svi koji su ikada imali sudije na meti su saučesnici u ovom groznom zločinu. Odlukom Saveza, sve utakmice u ligama suspendovane su na neodređeno vreme“, rekao je predsednik Saveza Mehmet Bujukekši posle sastanka Upravnog odbora, prenela je agencija Anadolija.

Predsednik Ankaragudžua je posle utakmice ušao na teren i pesnicom u lice udario sudiju, koji je na listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

On je to uradio nezadovoljan jer je njegova ekipa primila gol u sedmom minutu nadoknade. Posle utakmice i navijači su uleteli na teren, a sudija je dobio udarce i dok je ležao na travi. On je uz policijsku pratnju otišao u svlačionicu.

Kako je preneo Asošiejted pres, Meler je u bolnici zbog lakšeg preloma ispod oka i očekuje se da će u sredu biti pušten.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja rekao je da je Koča u bolnici pod policijskim nadzorom, nakon što se onesvestio posle napada na sudiju na terenu. On je dodao da će predsednik kluba biti pritvoren posle lečenja, pošto ima problema sa srcem.

Na prvom ispitivanju Koča je negirao da je povredio sudiju i rekao da ga je samo ošamario, navela je televizija Haber Turk. On je za incident okrivio sudiju, rekavši da je „doneo pogrešne odluke“ i da je provocirao.

Bujukekši je rekao da se nada da će ovaj incident biti prekretnica za fudbal u Turskoj, koja će zajedno sa Italijom biti domaćin Evropskog prvenstva 2032. godine.

Pritvorene su dve osobe koje su šutnule sudiju u glavu tokom incidenta.

Napad na sudiju osudio je i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

„Sport znači mir i bratstvo. Sport je nespojiv sa nasiljem. Nikada nećemo dozvoliti nasilje u našem sportu“, rekao je on.

Posle 15 kola u turskom šamionatu Rizespor ima 22 boda, četiri više od Ankaragudžua, koji zauzima 11. mesto na tabeli.

(Beta)

