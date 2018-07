Svađa ambasadora Amerike i Rusije pred veliku utakmicu „zbornaje“ protiv Hrvatske

Svetsko prvenstvo u fudbalu je na vrhuncu. Hrvatsku, koja se plasirala u četvrtfinale, čeka ekipa Rusije, što je izazvalo diplomatski rat u Zagrebu.

Naime, kako prenosi hrvatski portal „Indeks“, fudbalske reprezentacije Hrvatske i Rusije, koja je domaćin Svetskog prvenstva, odmeriće snage u subotu u Sočiju. Interes za tu utakmicu izazvao je pravi mali diplomatski sukob između ambasadora Rusije i SAD u Hrvatskoj.

🇭🇷 vs 🇷🇺. Guess everyone knows who I am rooting for. 😁

— U.S. Ambassador Zagreb (@USAmbCroatia) July 1, 2018