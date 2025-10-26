Švajcarac Odermat pobednik veleslaloma u Zeldenu

Švajcarski skijaš Mark Odermat pobedio je danas u veleslalomu u austrijskom Zeldenu, u prvoj trci u novoj sezoni Svetskog kupa.

Odermat je do pobede stigao ukupnim vremenom 1:56,03 minuta i tako upisao svoju 46. pobede u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Marko Švarc sa 0,24 sekundi zaostatka, dok je treća bio Norvežanin Atle Lie Mekgart sa 0,27 sekundi zaostatka.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja 16. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.

