Švajcarci tvrde: Đoković operisao ruku u Federerovom rodnom gradu (foto)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković operisao je lakat na jednoj klinici u Bazelu, tvrde švajcarski mediji. Kako navodi list Blik, Novak je operisan u sredu na Klinici „Mutencer“, gde je i fotografisan sa zavojem na ruci.

Spekuliše se da je Đokovića sa poznatom klinikom u rodnom mestu Rodžera Federera povezao trener Radek Štepanek. Štepanek je svojevremeno, tokom zabavljanja sa švajcarskom teniserkom Martinom Hingis i sam posetio ovu kliniku.

Đoković je po povratku iz Melburna, prvo boravio u Pragu. Očigledno da češka klinika, takođe po preporuci češkog trenera, nije bila na zadovoljavajućem nivou, pa je Đoković potražio novo rešenje.

Srpski teniser je bio odsutan šest meseci zbog problema sa laktom desne ruke. Vratio se na Australijan openu, ali je bilo očigledno da nije rešio povredu.

According to Blick Novak probably had surgery in Switzerland pic.twitter.com/Vvc6KBF4U1

— Basia (@BasiaID) February 2, 2018