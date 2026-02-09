Švajcarkinja Gremo odbranila olimpijsko zlato u slopstajlu

Švajcarkinja Matilda Gremo odbranila je danas zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini slopstajl, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Gremo je pobedila rezultatom 86,96 bodova.

Njena velika rivalka Ejlin Gu iz Kine osvojila je srebro sa 86,58 bodova.

Broznanu medalju osvojila je Kanađanka Megan Oldam sa 76,46 bodova.

U slopstajlu takmičari izvode akrobatske trikove dok skijaju preko ograda, a skokovi se ocenjuju po težini i izvođenju. U finalu se računa najbolji rezultat od tri skoka.

(Beta)

