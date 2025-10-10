Švajcarska na gostovanju pobedila Švedsku, remi Kosova i Slovenije u kvalifikacijama za SP

Fudbaleri Švajcarske pobedili su večeras u Solni selekciju Švedske sa 2:0, u utakmici trećeg kola Grupe B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Švajcarska je povela golom Granita Džake u 65. minutu sa penala, dok je konačan rezultat postavio Žoan Manzambi u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U okviru iste grupe Kosovo i Slovenija su u Prištini odigrali nerešeno 0:0.

Za reprezentaciju Slovenije ceo meč je odigrao igrač Crvene zvezde Timi Maks Elšnik.

Švajcarska vodi u Grupi B sa maksimalnih devet bodova, Kosovo je drugo sa četiri boda, Slovenija na trećoj poziciji ima dva boda, dok je Švedska poslednja sa jednim bodom.

U narednom kolu, u ponedeljak, Slovenija dočekuje Švajcarsku, a Švedska na svom terenu igra protiv Kosova.

(Beta)

