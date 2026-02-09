Švajcarski skijaši Nef i Fon Almen osvojili zlato u ekipnoj kombinaciji na ZOI

Švajcarski skijaši Tangi Nef i Franjo fon Almen osvojili su danas zlatnu medalju u ekipnoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.

Nef i Fon Almen pobedili su rezultatom 2:44,04 minuta.

Posle prve vožnje u spustu Fon Almen je bio četvrti, ali je Nef dobrom vožnjom u slalomu uspeo da nadoknadi zaostatak i donese ekipi zlatnu medalju.

U ekipnoj kombinaciji dodeljene su dve srebrne medalje – Austriji i Švajcarskoj, pa nije dodeljena bronzana.

Za Austriju su u spustu nastupili Vincent Krihmajr, a u slalomu Manuel Feler i ostvarili su rezultat 2:45,03 minuta, odnosno bili su za 0,99 sekundi sporiji od pobednika. Oni su bili sedmi posle prvog dela programa.

Isti zaostatak od 0,99 sekundi imali su i Švajcarci Marko Odermat i Loik Mejar, koji su bili treći posle prve vožnje.

Četvrto mesto zauzeli su Austrijanci Rafael Hazer i Mihael Mat sa 1,02 sekunde zaostatka, a peto mesto podelili su Italijani Dominik Paris i Tomazo Sala i Francuzi Nils Alegr i Kleman Noel, koji su imali po 1,12 sekundi zaostatka.

Italija je bila vodeća posle prvog dela programa spusta, pošto je najbrži bio Đovani Franconi, ali je u slalomu Aleks Vinacer bio tek 18. pa su oni zauzeli ukupno sedmo mesto.

(Beta)

