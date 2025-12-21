Švarc pobednik veleslaloma u Alta Badiji

Austrijski skijaš Marko Švarc pobedio je danas u veleslalomskoj trci Svetskog kupa u italijanskoj Alta Badiji.

Švarc je na stazi „Gran Riza“ zabeležio sedmi trijumf u karijeri, a prekinuo je niz od 1.032 dana bez pobede u veleslalomu.

Ovaj 30-godišnji Austrijanac je slavio ukupnim vremenom od 2:35,02 minuta, dok je drugo mesto zauzeo brazilski skijaš Lukas Pinjeiro Broten sa 0,18 sekundi zaostatka za pobednikom.

Poslednje mesto pobedničkog podijuma pripalo je Švarcovom sunarodniku Štefanu Brenštajneru sa 0,22 sekunde zaostatka.

Najbolju drugu vožnju odvezao je Nemac Fabijan Grac, koji je napredovao sa 29. na peto mesto.

Brenštajner je iskoristio slabiji plasman Švajcarca Marka Odermata (šesto mesto) i preuzeo prvu poziciju u poretku veleslaloma.

Austrijanac ima 305 bodova, pet više od Odermata koji se nalazi na drugom mestu, dok je treći Švarc sa 252 boda.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Odermat sa 805 bodova, drugi je Švarc sa 351 bodom, a treće mesto zauzima Norvežanin Henrik Kristofersen sa 326 bodova.

Sutra je u Alta Badiji na programu slalom. Prva vožnja je u 10.00, a druga je na programu od 13.30 časova.

(Beta)

