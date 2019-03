Sve spremno za EP u NS; Batez: Opravdaćemo poverenje

NOVI SAD – Pripreme za Evropsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore do 23 godine teku po planu i biće sve spremno da takmičenje u novosadskom SPENS-u, najavljuju organizatori.

Dan pre početka EP, na kome će nastupiti 375 rvača iz 35 zemalja, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez, koji je predsednik Organizacionog odbora ovog takmičenja, kazao je da Novi Sad, dve godine nakon Evropskog senorskog šampionata u rvanju, spremno dočekuje drugo po važnosti takmičenje u rvanju.

On je naglasio da se takmičenje u rvanju, koje je srpski najtrofejniji olimpijski sport, organizje uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, te da se ta saradnja pokazala kao uspešna formula u organizaciji velikih sportskih takmičenja.

„Rvački savez Srbije, koji organizuje predstojeće prvenstvo, pokazao je da je jedan od najboljih granskih Saveza u našoj zemlji i siguran sam da ćemo svi zajedno opravdati poverenje koje nam je ukazala Svetska rvačka federacija“, istakao je Batez.

On je dodao da su se srpski takmičari dobro pripremali i poželeo im da u predstojećim borbama ostvare što bolje rezultate.

„S obzirom na to da smo ušli u predolimpijsku godinu i da naše rvače i sve ostale sportiste očekuje borba za olimpijsku normu, sigiran sam da ćemo na ovom takmičenju imati priliku da vidimo mnogo sportista koji će nastupati na Olimpijskim igrama u Tokiju“, rekao je Batez i podsetio da je Novi Sad ove godine omladinska prestonica Evrope, te da je veliko takmičenje ovog ranga, koje okuplja nekoliko stotina učesnika, sigurno prava promocija Grada i Pokrajine.

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković naglasio je da je, osim velikih rezultata koje rvači ostvaruju, za taj sport veoma važno i to što postaje sve masovniji.

„Organizovanjem ovog prvenstva u Srbiji želeli smo da podržimo generaciju naših rvača koja dolazi, da im to bude zamajac da stignu svoje prethodnike“, naveo je Trajković i dodao da srpsko rvanje ima nekoliko sportista ujednačenog kvaliteta koji će sigurno obeležiti evropsko rvanje u narednoj deceniji koje predvode takmičari u grčko-rimskom stilu – Sebastijan Nađ, Sebastijan ?olompar, Žarko Dickov, Boban Živanović, Boris Petrušić i drugi.

Na svečanom otvaranju koje se odrzava 5. marta sa početkom u 16.45, u novosadskom SPENS-u, očekuje se prisustvo najviših zvanica Ministarstva omladine i sporta, Svetske rvačke federacije, Evropske rvačke federadije, Olimpijskog komiteta Srbije i drugih sportskih zvaničnika.

(Tanjug)