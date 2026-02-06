Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

Spektakularnom ceremonijom otvaranja Zimskih olimpijskih igara, na četiri lokacije i sa dva upaljena olimpijska plamena, prepunom referenci na italijanske ikone i kulturu, večeras su zvanično otvorene Igre u Milanu i Kortini.

Italija je tako posle 20 godina ponovo domaćin Zimskih olimpijskih igara, nakon što je 2006. godine organizator bio grad Torino. Ovo će biti najrasprostranjenije Olimpijske igre – letnje ili zimske, sa borilištima raspoređenim na više od 22.000 kvadratnih kilometara.

Na Igrama će učestvovati 2.871 sportista iz 92 zemlje i oni će boriti za 116 zlatnih medalja. Među njima je i troje sportista iz Srbije – Miloš Milosavljević, Anja Ilić i Aleksa Tomović.

Glavna svečanost otvaranja Igara pod nazivom „Harmonija“ održana je u Milanu, na fudbalskom stadionu San Siro pred 61.000 gledalaca, a istovremeno je održana na još tri mesta – Kortini u centru Dolomita, Livinju u Alpima i Predacu u autonomnoj provinciji Trento.

Srpski takmičari u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević i Anja Ilić zajedno su nosili zastavu Srbije na otvaranju Igara u Predacu.

Na ceremoniji otvaranja nastupila je američka pop Zvezda Maraja Keri koja je oduševila italijansku publiku pevajući kultnu pesmu iz 1958. godine „Nel blu, dipinto di blu“, poznatiju kao „Volare“. Publika nije mogla da odoli da ne zapeva zajedno sa njom.

Nakon toga, Keri je otpevala baladu iz 2025. godine „Ništa nije nemoguće“ (Nothing is impossible), a ova pesma bila je prigodan izbor za Olimpijske igre sa svojom porukom o prevazilaženju prepreka.

Italijanska pop pevačica Laura Pauzini otpevala je himnu Italije dok je zastava istovremeno podignuta na milanskom San Siru i na trgu Pjaca Dibona u Kortini. Hor se pridružio Pauzini putem video linka iz Kortine.

Organizatori su na ceremoniji svečanog otvaranja odali počast pokojnom dizajneru Đorđu Armaniju, koji je preminuo prošle godine u 92. godini.

Tri grupe modela prošetalo je pistom noseći Armanijeve kreacije u bojama italijanske zastave. Model Vitorija Čereti predala je zastavu počasnoj gardi pre podizanja zastave.

Usledio je svečani defile učesnika, a potom i obraćanja zvaničnika.

„Zato svi volimo Igre, jer kroz vas vidimo ono najbolje u sebi. Podsećate nas da možemo biti hrabri, da možemo biti ljubazni, da možemo ponovo ustati, bez obzira Koliko teško padnemo. Duh Olimpijskih igara je mnogo više od sporta. Radi se o nama i o onome što nas čini ljudima. Ovo je magija Olimpijskih igara – inspirisati nas sve da budemo najbolji što možemo biti – zajedno“, rekla je predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri u govoru na San Siru.

Posle njenog obraćanja, predsednik Italije Serđo Matarela kratko je proglasio Zimske olimpijske igre otvorenim i scenu prepustio slavnom italijanskom tenoru Andrei Bolečilu.

Uz glas Bočelija, olimpijska baklja je uneta na San Siro i išla je iz ruke i ruku slavnih italijanskih sportista. Usledio je i govor glumice Šarliz Teron koja je dala zavet za mir inspirisan rečima Nelsona Mandele.

Posle podizanja olimpijske zastave i polaganja olimpijske zakletve usledio je najuzbudljiviji deo ceremonije – paljenje olimpijskog plamena.

Umesto jednog olimpijskog plamena, zapaljena su dva, na različitim lokacijama. Oba su zamišljena kao omaž geometrijskim studijama Leonarda da Vinčija, od čega je jedan smešten četiri kilometra od San Sira u Milanu, a drugi u Kortini.

Olimpijski plamen u Milanu zapalili su legendarni italijanski skijaši Alberto Tomba i Debora Kompanjoni, dok je u Kortini to učinila skijašica Sofija Gođa.

Zimske olimpijske igre trajaće do 22. februara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com