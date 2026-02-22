Šveđanke osvojile zlato u karlingu na ZOI

Ženska karling reprezentacija Švedske osvojila je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je pobedila Švajcarsku sa 6:5.

Ovo je šesto olimpijsko zlato za Švedsku u karlingu i ukupno 13. medalja u obe konkurencije, pa je tako odmah iza Kanade koja ima sedam zlatnih i ukupno 14 olimpijskih medalja.

Bronzana medalja pripala je upravo ženskoj reprezentaciji Kanade, koja je juče pobedila selekciju SAD sa 10:7.

U muškoj konkurenciji, zlato je osvojila Kanada, koja je u finalu bila bolja od Velike Britanije, dok je bronza pripala Švajcarskoj.

(Beta)

