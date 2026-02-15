Švedski biatlonac Ponsiluoma osvojio zlato u poteri na 12,5 kilometara na ZOI

Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma osvojio je danas zlatnu medalju u poteri na 12,5 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Ponsiluoma je pobedio rezultatom 31:11,9 minuta i osvojio svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju.

Norvežanin Strula Holm Legrejd osvojio je srebro sa 20,6 sekundi zaostatka.

Francuski biatlonac Emilijen Žakelin osvojio je bronzu sa 29,7 sekundi zaostatka za pobednikom.

Biatlon potera je kombinacija skijaškog trčanja i gađanja iz puške, u dve serije stojeći i dve serije ležeći. Takmičari startuju zajedno, a vremenski razmak se određuje na osnovu rezultata prethodne sprint trke. Pobednik sprinta kreće prvi, a ostali startuju sa zaostatkom koji su imali u sprintu.

Za svaki promašaj na strelištu takmičar mora da ide u kazneni krug.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com