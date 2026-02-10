Švedski mešoviti par osvojio zlato u karlingu na ZOI

Švedska karling reprezentacija u mešovitim parovima osvojila je večeras zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Selekcija Švedske, za koju su nastupali Rasmus Vrano i njegova sestra Izabela Vrano, u finalu je pobedila reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država 6:5.

Izabeli Vrano je ovo prva olimpijska medalja u karijeri, dok je njen brat Rasmus u ekipnoj disciplini osvojio zlato u Pekingu 2022. godine i srebro u Pjongčangu 2018. godine.

Bronzana medalja pripala je reprezentaciji Italije, koja je u meču za treće mesto pobedila selekciju Velike Britanije.

(Beta)

