Svetska rekorderka u maratonu Rut Čepngetič suspendovana na tri godine zbog dopinga

Svetska rekorderka u maratonu kenijska atletičarka Rut Čepngetič suspendovana je danas na tri godine nakon što je priznala da je prekršila antidoping pravila.

Čepngetič je privremeno suspendovana u julu nakon što je njen doping test 14. marta bio pozitivan na hidrohlorotiazid (HCTZ), zabranjeni diuretik koji se koristi za prikrivanje dopinga.

Jedinica za integritet atletike (AIU) tražila je četvorogodišnju suspenziju, ali je kazna smanjena na tri godine jer je Čepngetič priznala prekršaj, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Njeni rezultati koji su prethodili tom uzorku, uključujući i svetski rekord sa prošlogodišnjeg maratona u Čikagu od dva sata, devet minuta i 56 sekundi i dalje će važiti.

AIU će nastaviti da istražuje dokaze sa telefona 31-godišnje atletičarke, za koje je utvrđeno da ukazuju na „osnovanu sumnju da je njen pozitivan test možda bio namerno poslat“, uključujući i poruke od 2022. godine.

Kada je bila na ispitivanju u aprilu, Čepngetič nije mogla da objasni zbog čega je njen test bio pozitivan.

Posle predstavljenih dokaza, atletičarka je 31. jula promenila izjavu i rekla da je uzela lekove svoje kućne pomoćnice, na kojima je bila oznaka HCTZ, pošto je bila bolesna dva dana pre pozitivnog testa.

Trogodišnja suspenzija počela je 19. aprila, kada je Čepngetič posle priznanja kršenja pravila prihvatila privremenu suspenziju.

(Beta)

