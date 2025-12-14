Svetski kup u brzom klizanju: Češki tinejdžer iznenadio favorite na 5.000 metara

Metodij Jilek, devetnaestogodišnji češki junior, iznenadio je u subotu favorite u trci na 5.000 metara i pobedio oborivši rekord staze star 16 godina vremenom 6:07.58 minuta, tokom drugog dana četvrte etape Svetskog kupa u brzom klizanju, u norveškom gradu Hamaru.

Mladi Jilek, višestruki šampion u juniorskoj konkurenciji, pokazao je još krajem prošle sezone da se na njega mora računati, a još jače upozorenje proverenim prvacima poslao je prošlog meseca u Solt Lejk Sitiju, kada je na istoj distanci bio drugi, sa vremenom koje je bilo na nivou dotadašnjeg svetskog rekorda.

Tada je ipak prošao relativno nezapaženo jer je u istom danu Francuz Timoti Lubino oborio svetski rekord i preuzeo na sebe slavu i hvalospeve. Danas, međutim, u direktnom okršaju Lubino je stigao do cilja sa gotovo pet sekundi zaostatka iza Jileka i zauzeo drugo mesto.

Iznenađenje je pobedom u trci na 3.000 metara priredila i Holanđanka Marijke Grinevud, do sada poznata po kvalitetnim nastupima samo u trkama grupnog starta. Pobedila je rezultatom 4:00.95 minuta ispred favorizovanih Izabel Vajdeman iz Kanade i domaće takmičarke Ragne Viklund.

Bez iznenađenja završile su trke na 1.000 metara. U ženskoj konkurenciji pobedila je Japanka Miho Takagi ispred Holanđanke Femke Kok, a u muškoj je Džordan Štolc ostvario još jedan trijumf sa još jednim rekordom staze.

Srećna okolnost po organizatore, imajući u vidu da je samo Štolc oborio tri rekorda staze, je činjenica da su ove godine umesto skupog prstenja i medalja za tu vrstu dostignuća odlučili da dodeljuju samo – uramljene diplome.

(Beta)

