Svetski kup u brzom klizanju: Džordan Štolc pobeđuje na svim distancama

Zbog priprema za Olimpijske igre mnogi najbolji brzoklizači su prethodnih dana odlučili da se odmore i preskoče trke u Svetskom kupu, pa je osim Holanđanki Jute Lirdam i Džoj Bune, u nedelju nedostajala i Femke Kok, kao i jedan od najbržih sprintera Jening de Bo.
Pokazale su se i strateške razlike u pripremama za Milano 2026, jer su neki od najbržih pauzirali na samom startu svetskog kupa u novembru (Miho Takagi), neki su odlučili da se odmore uoči novogodišnjih praznika, a nekoliko veterana (Amerikanke Erin Džekson i Britni Bou) je izabralo srednju varijantu: učestvovali su u svim trkama, ali veoma rezervisano, takoreći kao na treningu.
Štolc je jedini ostao beskompromisan od početka sezone. U ukupnom poretku vodi u sve tri „kratke“ discipline, a u Hamaru je u sve tri oborio rekorde staze, ubedljivo pobeđivao i krunisao nastup pobedom i u grupnom startu.
Do Olimpijskih igara u Milanu, početkom februara, ostala je još jedna etapa Svetskog kupa, u nemačkom Inzelu, kao i evropsko prvenstvo prvenstvo u poljskom Tomašov Mazovjeckom, oba u januaru.
(Beta)
