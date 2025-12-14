Svetski kup u brzom klizanju: Džordan Štolc pobeđuje na svim distancama

Četvrta etapa Svetskog kupa u brzom klizanju završena je danas u norveškom Hamaru, dvema pobedama mladog Amerikanca Džordana Štolca, koji je ovog vikenda osim na svim sprinterskim i srednjim disciplinama (500, 1.000 i 1.500 metara) odneo pobedu i u grupnom startu, trci na 7.400 metara (16 krugova).

Zbog priprema za Olimpijske igre mnogi najbolji brzoklizači su prethodnih dana odlučili da se odmore i preskoče trke u Svetskom kupu, pa je osim Holanđanki Jute Lirdam i Džoj Bune, u nedelju nedostajala i Femke Kok, kao i jedan od najbržih sprintera Jening de Bo.

Pokazale su se i strateške razlike u pripremama za Milano 2026, jer su neki od najbržih pauzirali na samom startu svetskog kupa u novembru (Miho Takagi), neki su odlučili da se odmore uoči novogodišnjih praznika, a nekoliko veterana (Amerikanke Erin Džekson i Britni Bou) je izabralo srednju varijantu: učestvovali su u svim trkama, ali veoma rezervisano, takoreći kao na treningu.

Štolc je jedini ostao beskompromisan od početka sezone. U ukupnom poretku vodi u sve tri „kratke“ discipline, a u Hamaru je u sve tri oborio rekorde staze, ubedljivo pobeđivao i krunisao nastup pobedom i u grupnom startu.

Do Olimpijskih igara u Milanu, početkom februara, ostala je još jedna etapa Svetskog kupa, u nemačkom Inzelu, kao i evropsko prvenstvo prvenstvo u poljskom Tomašov Mazovjeckom, oba u januaru.

(Beta)

