Svetski kup u brzom klizanju: Istorijski svetski rekord na 5.000 metara, uoči Olimpijade

Poslednju proveru brzoklizača pred Olimpijske igre u Milanu i Kortini, na poslednjoj etapi ovosezonskog Svetskog kupa obeležio je istorijski rezultat Norvežanina Sandera Ejtrema koji je oborio svetski rekord u trci na 5.000 metara i prvi u istoriji prešao tu stazu za manje od 6 minuta.

Ejtrem je postavio rezultat 5:58,52 minuta, skoro dve sekunde manje od dosadašnjeg rekorda, što znači da je klizao prosečnom brzinom većom od 50 kilometara na sat!

Trka na 5.000 metara je zaista bila istorijska, samo desetak minuta pre novog rekorda, dosadašnji svetski rekorder Francuz Timoti Lubino je postavio novi rekord staze, 6:03,65 minuta, sekund brže od prethodnog i verovalo se da je ostatak takmičenja čista formalnost.

Međutim, 23 godišnji Norvežanin je nastupao u poslednjem paru, sa još mlađim i izuzetno talentovanim Čehom Metodi Jilekom i njih dvojica su „gonili“ jedan drugog sve do poslednjeg kruga, kada je Jilek posustao, a čitava dvorana shvatila da je na pomolu senzacija.

Ejtremov trener je plakao kraj staze dok je njegov pulen bacio skupocene naočare u publiku ni sam ne verujući u ono što piše na semaforu. Naočare mu nisu vraćene, ali je kasnije dobio zlatan prsten sa oznakom klizačke unije i posvetom za postignuti rekord.

I ostale discipline su bile mnogo uzbudljivije nego nedavno Evropsko prvenstvo, jer su ovu priliku najbolji na svetu iskoristili za poslednju proveru pred Olimpijadu. Holanđanka Femke Kok je bila prva na 500 metara, ubedljivo ispred Jute Lirdam, ali je osveta stigla na 1.000 metara gde je Lirdam bila prva, a Kok treća.

Amerikanac Džordan Štolc je pobedio na 1.000 i 1.500 metara a na 500 metara bio drugi, što je takođe jasna najava šta je zamislio da postigne u Milanu početkom februara.

Norvežanka Ragne Viklund je bila ubedljiva na 3.000 metara, a Holanđanka Džoj Bune je trijumfovala na 1.500 metara, svojoj omiljenoj disciplini u kojoj nažalost neće nastupiti na Olimpijadi, jer je iz nepoznatih razloga samo na kvalifikacionoj trci bila lošija od tri holandske takmičarke.

(Beta)

