Svetski kup u brzom klizanju: Nastavljen teror Femke Kok i Džordana Štolca

Četvrta etapa Svetskog kupa u brzom klizanju počela je u petak uveče u norveškom Hamaru trkama na 500 i 1.500 metara u obe konkurencije, a favoriti nisu dozvolili iznenađenja: Holanđanka Femke Kok i Amerikanac Džordan Štolc nastavili su seriju pobeda i dobrih rezultata uoči Zimske Olimpijade.

Kok je pobedila na 500 metara rezultatom 37.05 sekundi, oborivši rekord staze i ostavivši za 60 stotih iza sebe drugoplasiranu Poljakinju Kaju Zimek Nogal.

U muškoj konkurenciji na istoj distanci Džordan Štolc je takođe oborio rekord staze i trijumfovao rezultatom 33.97 sekundi, ispred Holanđanina Jeninga de Boa, koji je sa 34.21 sekundi takođe bio brži od dosadašnjeg najboljeg rezultata u dvorani u Hamaru, ali mu tajming postizanja rekorda nije bio baš najbolji…

Štolcu, mladiću koji je naučio da kliza na zaleđenoj bari ispred seoske kuće u Viskonsinu, jedna pobeda i jedan rekord staze nisu bili dovoljni. Pobedio je i na 1.500 metara, u trci održanoj samo pola sata nakon one na 500, postigavši rezultat 1:44.16 minuta, dok je kao drugi stigao Holanđanin Kjeld Nuis, svetski rekorder na toj distanci (1:40.17 minuta) i zvanično čovek koji je postigao najveću brzinu na klizaljkama (103 km/h, u specijalnim uslovima).

U trci na 1.500 metara u ženskoj konkurenciji pobedu je, u odsustvu Holanđanke Džoj Bune, odnela Japanka Miho Takagi (1:54.95 minuta) sa samo 3 stotinke prednosti ispred Kazahstanke Nadežde Morozove.

Bizarni incidenti zabeleženi su na samo startu ovog brzoklizačkog dana: startni pištolj je „ispaljivao“ rafale uoči starta ženskih trka na 500 metara, pa je Suzan Šalting, legendarna Holanđanka sa takozvanih kratkih staza u brzom klizanju (short track speed skating) doživela da na svom debiju u Svetskom kupu, bude tri puta proglašena krivom za loš start, iako je problem zapravo bio u elektronici.

Nakon čitavog sata pauze i popravke, pištolj je proradio, Suzan je startovala izuzetno agresivno i već u prvoj krivini izletela sa staze u sunđeraste zaštitne panele. Pad je bio bezazlen po 28. godišnju zlatnu olimpijku, povrede nije bilo, ali je njen jednodelni dres-kostim (skinsuit) bukvalno eksplodirao na najnezgodnijem mestu i dobro zaposlio norveške paparaco fotografe.

Četvrta etapa Svetskog kupa se nastavlja tokom vikenda, a direktni prenosi su na jutjub kanalu Internacionalne klizačke federacije (ISU).

