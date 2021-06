Svetski mediji oduševljeni spektaklom između Novaka i Nadala

Svetski mediji oduševljeni su spektaklom koji su priredili Novak Đoković i Rafael Nadal. Najčešće su koristili su reči poput: „epski“, „istorijski“ i „spektakularan“, kako bi opisali dešavanja u Parizu u petak uveče, prenose sportski mediji..

Ni španski dnevni listovi nisu propuštali priliku da ukažu poštovanje Đokoviću, bez obzira što je na kolena bacio njihovog predstavnika.

„Rafu Nadala sa trona skinuo Đoković u meču za istoriju“, naslov je izveštaja „Mundo deportiva“, u kojem je meč okarakterisan kao „spektakularan“.

I madridska „Marka“ je polufinale Rolan Garosa videla kao „detronizaciju Nadala na šljaci“.

„Nadal rekao zbogom Parizu“, konstatuje ugledni „As“.

„BBC“ je konstatovao da je ovo bio jedan od najboljih mečeva na šljaci na svih vremena, a „Gardijan“ ga je ocenio kao „epski“.

„CNN“ je objavio da je ovo bio „pravi teniski klasik“, a interesantne su bile i reakcije drugih svetski poznatih tenisera.

Endi Marej je meč nazvao „čistim savršenstvom“.

You cannot play better clay court tennis than this. It’s perfect. 👏

@DjokerNole @RafaelNadal @rolandgarros

— Andy Murray (@andy_murray) June 11, 2021