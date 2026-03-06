Svetsko prvenstvo u brzom klizanju: Femke Kok nepobediva u sprintu

Sa četiri pobede u četiri sprint trke, po dve na 500 i 1.000 metara holandska brzoklizačica Femke Kok osvojila je titulu svetske prvakinje u sprintu, na prvenstvu koje se ove godine održava u Herenvenu.

Čak i bez prisustva Jute Lirdam koja bi jedina bila relativno dobra konkurencija za neko od prvih mesta, Holanđanke su totalno dominirale u sprintu, jer je drugo mesto pripalo Suzan Šaulting, a treće je osvojila Marit Flederus.

Ukupni rezultati u ovom takmičenju se dobijaju bodovanjem sve četiri trke, tako što se svi rezultati „svode“ na 500 metara. Drugim rečima rezultati trka na 1.000 metara se podele na dva i dodaju rezultatima trka na 500 metara.

Femke Kok je ukupno osvojila 146,670 bodova, Šaulting je imala 148.935, a Flederus 150.305 bodova. To zapravo znači da je Kok na četiri sprint trke bila ukupno brža od drugoplasirane za 4,53 sekunde, a od trećeplasirane za 7,27 sekundi, što su šokantno velike razlike za najkraće staze.

Svetsko prvenstvo se nastavlja tokom predstojećeg vikenda trkama u takozvanoj „olaraund“ konkurenciji, kada će se sabirati rezultati četiri trke: od sprinta do najduže distance, što u ženskoj konkurenciji znači 500 metara, 1.500 metara, 3.000 metara i 5.000 metara, kako bi bila proglašena sveukupno najbolja na svetu.

(Beta)

