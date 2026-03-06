Svetsko prvenstvo u brzom klizanju: Jening de Bo ubedljivo najbrži u sprintu

Holanđanin Jening de Bo (22), dugo je proglašavan za večitog drugog, na Svetskom kupu i šampionatu kao i na nedavno završenim Olimpijskim igrama, ali je večeras na svetskom prvenstvu u sprintu, osvojio zlatnu medalju nakon tri pobede i jednog drugog mesta u ukupno četiri trke.

De Bo je pobedio u obe trke na 500 metara, a samo je u poslednjoj trci dana, na 1.000 metara bio drugi, možda i zato što je prethodno ostvario toliku prednost da je bilo bitno samo da stigne do cilja.

Favorizovani Amerikanac Džordan Štolc, osvojio je večeras srebro, nakon tri druga mesta i pobede u finalnoj trci, ali je sa širokim osmehom čestitao pobedniku, kojem je prošlog meseca, na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, „ispred nosa“ uzeo zlatne medalje na obe pomenute distance.

Treće mesto pripalo je brzoklizaču iz Kine, Žongđan Ningu, koji je na Olimpijadi bio pobednik u trci na 1.500 metara, a ima i svetsku sprintersku titulu sa prvenstva održanog pre dve godine u Nemačkoj.

Ukupni rezultati u ovom takmičenju se dobijaju bodovanjem sve četiri trke, tako što se svi rezultati „svode“ na 500 metara. Drugim rečima rezultati trka na 1.000 metara se podele na dva i dodaju rezultatima trka na 500 metara.

De Bo je ukupno osvojio 134,670 bodova, Štolc je imao 135.500, a Ning 136.755 bodova. Holanđanin je na četiri sprint trke bio ukupno brži od Amerikanca za 1,66 sekunde, a od trećeplasiranog za 4,17 sekundi.

Svetsko prvenstvo se nastavlja tokom predstojećeg vikenda trkama u takozvanoj „olaraund“ konkurenciji, kada će se sabirati rezultati četiri trke: od sprinta do najduže distance, što u muškoj konkurenciji znači 500 metara, 1.500 metara, 5.000 metara i 10.000 metara, kako bi bio proglašen sveukupno najbolji na svetu.

Prvo „olaranud“ takmičenje u brzom klizanju je ujedno i najstarije u ovom sportu: organizovano je 1893. godine, u Holandiji.

