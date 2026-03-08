Svetsko prvenstvo u brzom klizanju: Najbolji u ovoj sezoni je Norvežanin Sander Ejtrem

Norvežanin Sander Ejtrem (24) najbolji je brzoklizač ove sezone, pokazao je večerašnji završetak Svetskog prvenstva u apsolutnoj "alraund" muškoj konkurenciji.

Ejtrem je nakon četiri discipline (500, 1.500, 5.000 i 10.000 metara) prikupio najmanje poena 145.804 (što znači da mu je bilo potrebno najmanje vremena da stigne do cilja) i sa ukupnom prednošću od gotovo šest ipo sekundi osvojio zlatnu medalju.

Srebro je pripalo češkom tinejdžeru Metodeju Jileku (19), koji je ubedljivom pobedom u najdužoj disciplini, poslednjoj po rasporedu, potvrdio zlato sa Olimpijade i „progurao“ se sa petog mesta ostvarenog u prve tri discipline do ukupno drugog mesta na Svetskom prvenstvu. Stručnjaci smatraju da će naredne decenije on biti „vladar“ srednjih i dugih pruga u brzom klizanju.

Treći je u ovoj sezoni Poljak ruskog porekla Vladimir Semiruni (23), koji je očigledno (možda i zahvaljujući novom pasošu) sazreo u svestranog takmičara, sposobnog za proboj u sam svetski vrh.

Tragičar ovog prvenstva nesumnjivo je Amerikanac Džordan Štolc (21) koji je na kraju zauzeo četvrto mesto, iako je posle prve tri discipline ubedljivo vodio i imao 24 sekunde prednosti u odnosu na Ejtrema i 28 u odnosu na Jileka.

Baš kao i Miho Takagi u ženskoj konkurenciji, Štolc je platio „kaznu“ zbog preambicioznog ulaska u finalnu trku. Startovao je na nivou specijalista za duge staze, izdržao dobar ritam do polovine trke, a onda je nestalo snage u mišićima, te je u cilj ušao sa 62 sekunde zaostatka za pobednikom.

Štolc je osim loše taktike u poslednjoj trci objektivno bio i najumorniji od svih učesnika velikog finala, jer je nastupao i na takmičenju u sprintu, u četvrtak i petak, kada je osvojio drugo mesto.

Mladi Amerikanac je pokušao da uđe u istoriju kao prvi u modernoj istoriji (nakon 1979.) koji je osvojio svetske titule i u sprintu i u olraund konkurenciji, ali je već u četvrtak saopštio da se ne oseća najbolje na ledu, odnosno da njegova forma više nije onakva kakva je bila na Ollimpijadi kada je osvojio dve zlatne i jednu srebrnu medalju.

Umesto toga u istoriju je ušla Norveška, koja je (ne računajući superiornu Holandiju) prva država u modernoj istoriji takmičenja koja je dala pobednike i u muškoj i u ženskoj konkurenciji iste sezone. Prethodno je to uspelo Americi takođe 1979. godine.

Ovim takmičenjem večeras je završena brzoklizačka sezona 2025/26, a mnogi od najbržih će preći na trke rolera, koje startuju već krajem marta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com