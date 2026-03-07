Svetsko prvenstvo u brzom klizanju: Posle prvog dana u vođstvu Miho Takagi i Džordan Štolc

Prvog dana svetskog prvenstva u brzom klizanju, u apsolutnoj kategoriji (olaraund), koja se sastoji od zbira četiri discipline, održane su po dve trke, a zbrajanjem bodova vođstvo su obezbedili Japanka Miho Takagi u ženskoj i Amerikanac Džordan Štolc u muškoj konkurenciji.

Takagi je sasvim očekivano pobedila u trci na 500 metara, solidnim rezultatom 37,75 sekundi, dok je u trci na 3.000 metara ostvarila sedmo vreme (4:03,37 minuta) što joj je donelo 78,311 bodova i trenutno vođstvo.

Na drugom mestu, sa identičnim brojem bodova nalazi se Norvežanka Ragne Viklund koja je bila peta na 500 i prva na 3.000 metara, dok je privremeno treće mesto zauzela Holanđanka Marijke Gronevud, sa 78.885 poena, odnosno zaostatkom od 1,73 sekunde u odnosu na prve dve.

U konkurenciji za najviši plasman ostale su još tri takmičarke: Holanđanke Džoj Bune i Antoanet Rijpa de Jong (favoritkinje u disciplini 1.500 metara koja je na programu u nedelju), kao i Italijanka Frančeska Lolobriđida, čija je najjača disciplina – 5.000 metara – takođe na programu sutra.

U muškoj konkurenciji slična situacija: Štolc, pobednik na 500 metara zadržao je vođstvo i posle trke na dužoj distanci (u muškoj konkurenciji to je 5.000 metara.

Amerikanac je bio 11. na dužoj stazi, ali je u sprintu bio toliko dobar da je ostvario ukupno 72.186 bodova i 2,75 sekunde prednosti ispred Norvežanina Sandera Ejtrema, koji je bio najbrži na 5.000 metara, uz novi rekord staze u Herenvenu.

Još trojica takmičara su ostala u konkurenciji za zlato: Norvežanin Peder Konshaug, ruski Poljak Vladimir Semiruni i mladi Čeh Metodej Jilek.

Ukupni rezultati u ovom takmičenju se dobijaju bodovanjem sve četiri trke, tako što se svi rezultati „svode“ na 500 metara. Drugim rečima rezultati trka na 1.500 metara se podele na tri, na 3.000 metara na šest, na 5.000 metara se dele na deset, a na 10.000 metara na 20 i dodaju rezultatima trka na 500 metara. Tako se dobijaju bodovi koji zapravo predstavljaju postignuto vreme, ali relativizovano, kako pobednici dugih pruga ne bi ostvarili nedostižnu prednost.

Preostale dve discipline 1.500 metara u obe konkurencije, te 5.000 za žene i 10.000 metara za muškarce na programu su u nedelju popodne, uz direktne prenose na Jutjub kanalu Internacionalne klizačke unije (ISU).

Na prethodnom svetskom prvenstvu, koje je održano pre dve godine u Nemačkoj, pobednici su bili Džoj Bune u ženskoj i Džordan Štolc u muškoj konkurenciji.

U slučaju da Norvežanka Viklund bude olaraund pobednica, to bi bilo prvi put posle 88. godina da ta nacija da najbolju brzoklizačicu u apsolutnoj kategoriji, što deluje gotovo neverovatno s obzirom da se radi o svetskoj velesili u ovom sportu, koja po broju osvojenih medalja zauzima drugo mesto na muškoj i šesto na ženskoj tabeli svih vremena.

Zvanična takmičenja za najboljeg olaraund brzoklizača održavaju se od 1893. godine u muškoj i od 1936. godine u ženskoj konkurenciji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com