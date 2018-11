Svi su spremni za novo Zvezdino čudo

Večeras, tri nedelje posle nezaboravne predstave i istorijske pobede nad prošlogodišnjim finalistom Lige šampiona, slavnim Liverpulom (2:0), fudbaleri Crvene zvezde izlaze ponovo na veliki fudbalski megdan.

U Napulju u 21 sat crveno-bele dočekuju igrači italijanskog vicešampiona Napolija. Još jedan pakleni meč, još jedna prilika da se ispišu najlepše stranice našeg klupskog fudbala.

Posle ogromnog uspeha i plasmana u Ligu šampiona, nakon gotovo tri decenije, došlo je i do onoga za šta se borilo sve to vreme. Dueli sa najjačima, najmoćnijima, najbogatijima. I ne samo dueli, već i čudesne pobede.

Grupnu fazu Zvezda je započela upravo protiv večerašnjeg rivala, ekipe koja vredi bezmalo pola milijarde evra. I već tad napravila iznenađenje osvajanjem prvog boda u LŠ.

Usledili su bolni i visoki porazi na gostovanjima protiv PSŽ i Liverpula, ali se već tada moglo videti da ekipa „raste“.

Prvih 20 minuta na Enfildu pokazali su da se Zvezda može nositi sa timovima iz druge „galaksije“. Možda je neko tada pomislio: „Da, mi možemo samo toliko, da odigramo samo 20 minuta protiv najjačih i to je to…“

Ali tih 20 minuta bili su baš ono što je trebalo ovoj neiskusnoj ekipi. Da shvate i vide da su svi oni protiv kojih igraju „od krvi i mesa“. I da se može. Samo ako imaš petlju i viziju šta želiš. Da, može se!

I upravo to saznanje, uz 50 000 grla sa tribina Marakane, dalo je krila da se napravi najveća senzacija ovogodišnje Lige šampiona. Da se fantastični Liverpul pošalje kući sa dva gola u mreži i da se nastave snovi.

Sada više niko ne misli da je Zvezda konkurentna samo dvadesetak minuta. Ni protivnici, ni navijači i ono što je najbitnije, ne misle to ni igrači našeg šampiona, ni trener Vladan Milojević.

Sada se zna da se na teren izlazi sa željom da se napravi rezultat. Da se nadigrava sa protivnikom, da se „pobijemo“ i vidimo ko je bolji. Kapitulacije unapred nema!

Odavno jedna ekipa sa ovih prostora nije delovala tako spremno za bespoštednu borbu svih 90 minuta. Odavno jedna ekipa nije imala ni snage za 90 minuta atomskog fudbala. Odavno jedna ekipa nije verovala da može da pobedi jačeg i boljeg od sebe.

Ovi momci sve to jesu i mogu. Imaju snage i volje, i znanja, i veliko srce koje je vrlo često i presudno. Od Borjana preko Stojkovića i Jovančića do Marina, Bena i Pavkova… Ako je neka naša ekipa u ovom trenutku u pravom smislu reči „tim“, onda je to ova Zvezdina.

Igraju sa povredama, pod injekcijama, daju svaki atom snage dok su na terenu i to im se lepo vraća. A nije uvek tako u životu. Ali ova godina je već zlatnim slovima upisana u istoriju kluba.

I tu se nije stalo. Ni sa snovima ni sa željama. I kad je tako, zašto još malo ne pojačati ta slova?

Trener Milojević je pred meč rekao da snove ne može niko da nam uzme. I jeste tako. Posle predstave protiv Liverpula, sa ovom ekipom je sve moguće, pa i da Napoli padne usred Napulja. Da, biće teško… Vraški teško. Teško je i zamislivo kako bi to Zvezda trebalo večeras da igra i da pobedi na kraju protiv divova kakvi su Insinje, Hamšik, Milik, Mertens.

Ali ko je mogao da sanja da će posle 4. kola Zvezda držati sudbinu u svojim rukama? Pa evo nas, upravo živimo to. I tako će biti makar do 22.45.

Čuda su moguća. Već je bilo što biti ne može, neka bude opet.

Baš u Italiji, samo u Bariju, crveno-beli su 1991. godine postali prvaci Evrope.

I večeras sanjamo u Italiji. Ovoga puta u Napulju!

Srećno Zvezdo!

