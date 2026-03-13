Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale Indijan Velsa

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u polufinale turnira u Indijan Velsu pošto je prošle noći pobedila Poljakinju Igu Švjontek sa 6:2, 4:6, 6:4.

Svitolina je posle dva sata i devet minuta igre stigla do svog drugog polufinala Indijan Velsa u karijeri, a prvog od 2019. godine.

Ukrajinka je u prvom setu tri puta napravila brejk i dobila taj deo igre posle 40 minuta. Drugi set pripao je Švjontek, trenutno drugoj igračici sveta, koja je u tom delu igre najpre vodila sa 3:1, a set potvrdila drugim brejkom u desetom gemu.

U trećem setu nije bilo brejkova sve do devetog gema, kada je Svitolina napravila odlučujući brejk, da bi u narednom iskoristila prvu meč loptu.

Svitolina će u polufinalu Indijan Velsa igrati protiv treće teniserke sveta, Kazahstanke Elene Ribakine koja je u četvrtfinalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu sa 6:1, 7:6(4).

U drugom polufinalu Indijan Velsa sastaće se Beloruskinja Arina Sabalenka i Čehinja Linda Noskova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com