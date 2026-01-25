Svitolina u četvrtfinalu Australijan opena

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila sedmu teniserku sveta Ruskinju Miru Andrejevu posle dva seta, 6:2, 6:4.

Svitolina, 12. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 24 minuta.

Ona je u prvom setu tri puta oduzela servis Andrejevoj, koja je napravila jedan brejk, i povela je u meču.

Andrejeva je dobro počela drugi set, osvojila je prvih 10 poena i povela 2:0, ali je Svotilina posle toga uspela da vrati brejk i da izjednači na 2:2.

Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Svitolina napravila novi brejk i posle druge meč lopte plasirala se u četvrtinale.

Ona će igrati protiv trećeg nosioca Amerikanke Koko Gof.

Gof je ranije danas pobedila Čehinju Karolinu Muhovu 6:1, 3:6, 6:3.

