Švjontek i Aleksandrova u trećem kolu Ju Es opena

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u drugom kolu pobedila 66. igračicu sveta Holanđanku Suzan Lamens posle tri seta, 6:1, 4:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i sedam minuta.

Švjontek je šest puta uzela servis holandskoj teniserki, dok je Lamens osvojila četiri brejka.

Švjontek će u trećem kolu igrati protiv 29. teniserke sveta Ruskinje Ane Kalinskaje, koja je u drugom kolu pobedila 55. igračicu sveta Kazahstanku Juliju Putincevu.

Ruska teniserka Ekaterina Aleksandrova plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 34. igračicu sveta Kineskinju Sinju Van posle dva seta, 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i četiri minuta.

Aleksandrova, 12. igračica sveta, uzela je šest puta servis kineskoj teniserki, dok je Van osvojila dva brejka.

Aleksandrova će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 52. teniserke sveta Nemice Lare Zigemund i 90. igračice sveta Ruskinje Anastasije Zaharove.

Plasman u treće kolo ostvarile su i Brazilka Beatris Hadad Maja, Čehinja Linda Noskova i Grkinja Marija Sakari.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com