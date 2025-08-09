Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u treće kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je pobedila 45. teniserku sveta Ruskinju Anastasiju Potapovu posle dva seta, 6:1, 6:4.

Treća teniserka sveta pobedila je posle sat i 13 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis Potapovoj, koja je napravila jedan brejk.

Švjontek će u trećem kolu igrati protiv 27. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk.

Kostjuk je u drugom kolu pobedila 41. teniserku sveta Tatjanu Mariju iz Nemačke 6:0, 6:1, posle 51 minuta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com