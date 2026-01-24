Švjontek i Van u osmini finala Australijan opena

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedila 33. igračicu sveta Ruskinju Anu Kalinskaju posle tri seta, 6:1, 1:6, 6:1.

Meč je trajao sat i 41 minut.

Švjontek je pet puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kalinskaja osvojila tri brejka.

Švjontek će u osmini finala igrati protiv 168. teniserke sveta Australijanke Medison Inglis.

Kineska teniserka Sinju Van plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedila 13. igračicu sveta Čehinju Lindu Noskovu posle dva seta, 7:5, 6:4.

Meč, koji je jedno vreme bio prekinut zbog visoke temperature u Melburnu, trajao je sat i 28 minuta.

Van, 46. igračica sveta, uzela je četiri puta servis češkoj teniserki, dok je Noskova osvojila dva brejka.

Kineska teniserka zabeležila je pet asova, dok je Noskova osvojila četiri poena direktno iz servisa.

Van će u osmini finala igrati protiv četvrte teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove.

(Beta)

