Švjontek lako do drugog kola Ju-Es opena

Druga teniserka sveta Iga Švjontek plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku savladala kolumbijsku igračicu Emilijanu Arango sa 6:1, 6:2.

Poljakinja je do trijumfa nad 84. teniserkom sveta došla za tačno sat vremena.

Švjontek je u oba seta napravila po dva brejka i bez većih problema osigurala plasman u drugu rundu.

Šestostruku grend slem šampionku i pobednicu Ju-Es opena iz 2022. godine, u drugom kolu čeka Holanđanka Suzan Lamens (66. na WTA listi), koja je bila bolja od domaće igračice Valerije Glozman (902.) sa 6:4, 6:2.

Do drugog kola Ju-Es opena stigla je i 22. teniserka sveta Brazilka Beatris Hadad Maja, koja je bila bolja od Britanke Sonaj Kartal (51.) sa 6:3, 1:6, 6:1.

Hadad Maja je postavljena za 18. nosioca i u drugom kolu čeka bolju iz meča u kojem igraju Francuskinja Lois Buason (46.) i Švajcarkinja Viktorija Golubić (72.).

Plasman u drugo kolo poslednjeg grend slema u sezoni izborile su i Ukrajinka Marta Kostjuk (28. igračica sveta) i Australijanka Maja Džoint (43.).

Kostjuk je do naredne faze stigla pobedom nad Britankom Keti Bolter (48. na svetu) sa 6:4, 6:4, dok je Džoint savladala teniserku iz Andore Viktoriju Himenes Kasincevu (130.) sa 6:4, 7:6 (6).

Ukrajinka u drugom kolu Ju-Es opena igra protiv turske teniserke Zejnep Sonmez (81.), a Džoint se sastaje sa pobednicom meča između devete teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove i Australijanke Kimberli Birel (83.).

(Beta)

