Švjontek ostvarila 400. pobedu u karijeri za osminu finala turnira u Pekingu

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u osminu finala turnira u Pekingu, pošto joj je Kamila Osorio iz Kolumbije zbog povrede predala meč na početku drugog seta.

Švjontek je dobila prvi set 6:0, a Osorio je predala meč u prvom gemu drugog seta zbog povrede.

Poljska teniserka je ostvarila 400. pobedu u karijeri.

Druga teniserka sveta će u osmini finala igrati protiv Amerikanke Eme Navaro, kojoj je Francuskinja Lois Buason predala meč.

Uoči prekida Navaro je vodila 6:2, 1:0.

(Beta)

