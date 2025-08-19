Švjontek pobedila Paolini i osvojila titulu na mastersu u Sinsinatiju

Poljska teniserka Iga Švjontek osvojila je titulu na mastersu u Sinsinatiju, pošto je noćas u finalu pobedila Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 7:5, 6:4.

Meč je trajao sat i 50 minuta.

Švjontek, koja je pre početka mastersa u Sinsinatiju bila treća igračica sveta, uzela je šest puta servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini, koja je zauzimala deveto mesto na WTA listi pre početka ovog turnira, osvojila četiri brejka.

Poljska teniserka zabeležila je devet asova, dok Paolini nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Švjontek je ovom pobedom osvojila svoju 24. WTA titulu u karijeri, kao i drugu ove godine nakon titule na Vimbldonu.

Poljska teniserka je nakon osvajanja ove titule prestigla Koko Gof i sad je druga teniserka sveta, dok je Paolini plasmanom u finale pretekla Amandu Anisimovu i sad zauzima osmo mesto na WTA listi.

(Beta)

