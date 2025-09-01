Švjontek u četvrtfinalu Ju Es opena

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u osmini finala pobedila 12. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu posle dva seta, 6:3, 6:1.

Meč je trajao sat i šest minuta.

Švjontek je pet puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Aleksandrova osvojila jedan brejk.

Švjontek će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duele između devete teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove i 22. igračice sveta Brazilke Beatris Hadad Maje.

(Beta)

