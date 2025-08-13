Švjontek u četvrtfinalu, poraz Pegule na turniru u Sinsinatiju

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se večeras u četvrtfinale turnira u Sinsinatiju, pošto je pobedila 138. teniserku sveta Soranu Kirsteu iz Rumunije posle dva seta, 6:4, 6:3.

Treća teniserka sveta pobedila je posle sat i 35 minuta i treći put uzastopno se plasirala u četvrtfinale turnira u Sinsinatiju.

Ona je pet puta oduzela servis Kirstei, koja je napravila dva brejka.

To je bila peta pobeda Švjontek u pet mečeva protiv Kirstee.

Njena protivnica biće pobednica duela ruskih teniserki Ekaterine Aleksandrove i Ane Kalinskaje.

Poljska teniserka Magda Linet plasirala se u osminu finala, pošto je pobedila četvrtu teniseku sveta Amerikanku Džesiku Pegulu 7:6, 3:6, 6:3.

Linet će igrati protiv bolje iz meča Klare Tauson iz Danske i Ruskinje Veronike Kudermetove.

(Beta)

