Švjontek u trećem kolu Australijan opena: Đoković kao inspiracija

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Čehinju Mariju Bouzkovu sa 6:2, 6:3.

Druga teniserka sveta je slavila posle sat i 19 minuta igre i tako stigla do trećeg kola na 24 uzastopna grend slem turnira.

Ona je posle meča izjavila da pokušava da nauči lekcija iz stava srpskog tenisera Novaka Đokovića ka uspehu i dugovečnosti.

„Lepo je gledati takve ljude i pronaći inspiraciju. Svakako moram da naučim da cenim svaki meč“, rekla Švjontek, šestostruka grend slem šampionka.

Naredna protivnica Poljakinji na Australijan openu biće Ruskinja Ana Kalinskaja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com