Tadej Pogačar peti put uzastopno pobedio u trci u Lombardiji

Slovenački biciklista Tadej Pogačar pobedio je danas, peti put uzastopno, u trci u Lombardiji.

Vozač Emirejtsa je trku od Koma do Bergama dužine 241 kilometar prešao za pet sati, 45 minuta i 53 sekunde.

On je izjednačio rekord Italijana Fausta Kopija, koji je pet puta trijumfovao u toj trci – 1946, 1947, 1948, 1949. i 1954. godine, ali je prvi biciklista koji je pobeđivao pet godina uzastopno.

Pogačar je ove sezone osvojio i četvrtu titulu na Tur d’Fransu i odbranio titulu svetskog šampiona u drumskoj trci.

Takođe, osvojio je i evropske titule, a pobedio je u tri od pet jednodnevnih čuvenih trka ove sezone, u Flandriji i u trci Lijež-Bastonj-Lijež.

„Sedam godina uzastopno govorim da mi je to bila najuspešnija sezona i to ponovo danas mogu da kažem“, rekao je Pogačar i zahvalio timskim kolegama na pomoći.

Drugo mesto zauzeo je Belgijanac Remko Evenepul iz Sudal Kvikstepa sa minut i 48 sekundi zaostatka, a treći je bio Australijanac Majkl Storer sa tri minuta i 14 sekundi zaostatka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com