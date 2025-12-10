Takis Lemonis novi trener fudbalera Radničkog iz Niša

„Želim da napravimo rezultate kakve priželjkujemo. Uprava mi je predočila planove i to je bilo dovoljno da se zainteresujem. Znam kakva je situacija u klubu, izazov je veliki, ali je i to presudilo da dođem u Radnički. Gledao sam 12 mečeva Radničkog, upoznat sam sa dosta stvari“, rekao je Lemonis, saopštio je Radnički.

Grčki 65-godišnji trener je na klupi Radničkog zamenio Vladimira Đorđevića koji je napustio ekipu posle loših rezultata. Ekipa je bez pobede u poslednje četiri utakmice u prvenstvu i zauzima 14. mesto na tabeli sa 16 bodova.

„Mislim da sam došao u pravom trenutku. Imamo još dve utakmice, a onda sledi pauza koja će nam pomoći da se što bolje pripremimo i upoznamo“, naveo je Lemonis.

Lemonis je tokom karijere predvodio brijne grčke klubove, među kojima su Olimpijakos sa kojim je osvojio četiri šampionske titule, APOEL i Ominija, sa kojom je osvojio duplu krunu.

„Sa lepim osećanjima i emocijama dolazim u Niš. Tokom karijere sam imao prilike da sarađujem sa dosta srpskih igrača. Radio sam pripreme sa Tozom Veselinovićem iz Novog Sada. Srbija i Grčka su prijateljski i slični narodi. Srećan sam što se nalazim ovde i želeo bih da zahvalim upravi i prvom čoveku kluba Ivici Tončevu na poverenju“, rekao je trener.

Novi sportski direktor Radničkog Goran Stojiljković zadovoljan je što je Lemonis došao u klub.

„Nadam se da će posle svih problema koje smo imali ove godine ovo rešenje doneti uspeh, kao i osmeh na licima navijača, svim Nišijama. Nadam se da će atmosfera biti pozitivnija i da će u narednom periodu sve biti mnogo bolje. Angažovali smo izuzetnog stručnjaka, sa velikim iskustvom i bogatom karijerom“, rekao je on.

„Drago mi je što imam ovakvog čoveka pored sebe, želim mu mnogo sreće, da se što pre uklopi u ekipu i upozna igrače jer nas uskoro čeka utakmica protiv Novog Pazara. Zahvaljujem gospodinu Lemonisu što je prihvatio poziv da dođe i pomogne nam da ostvarimo zacrtane ciljeve“, dodao je Stojiljkovć.

Radnički će u nedelju u 19. kolu igrati na gostujućem terenu protiv Novog Pazara.

(Beta)

