Tedić produžio ugovor sa Čukaričkim do januara 2028. godine

Fudbaler Čukaričkog Slobodan Tedić produžio je danas ugovor sa Čukaričkim do januara 2028. godine.

„Ovo je moja druga kuća, srećan sam u Čukaričkom, ovo je moj drugi mandat na Banovom brdu. Zadovoljan sam zbog produžetka ugovora, želim da nastavim sa igrama i golovima sa starta ove sezone“, rekao je Tedić za klupski sajt.

Tedić je u prvih devet utakmica u Super ligi postigao šest golova uz dve asistencije i bio je starter u svakom meču.

„Napokon imam utakmice u kontinuitetu, krenuo sam dobro. Pozicija napadača je specifična, ako u dve-tri utakmice ne postigneš gol, vraćaš se na početak. Moj cilj je da nastavim sa dobrim partijama, da pre svega pomognem timu, a golovi i asistencije će doći sami po sebi“, rekao je 25-godišnji fudbaler.

„Ekipa je takođe krenula dobro, cilj Čukaričkog je da idemo iz pobede u pobedu. Na kraju, nije ni ovaj bod u Lučanima bio loš, ako uspemo da sve materijalizujemo trijumfom protiv Javora“, dodao je on.

Tediću je ugovor isticao u januaru i spekulisalo se da bi na zimu mogao da ode bez obeštećenja.

„Uvek sam tu da izađem u susret klubu, kao što je uostalom i klub meni činio. Čukarički je moj klub, šta god da se dogovorimo, tu sam da to poštujem. Taj razgovor je zaista trajao vrlo kratko, za minut smo se sve dogovorili. Nikad nije bilo nikakvog problema, ni ranije ni sada, ovo je zaista klub za primer i ovde me maksimalno cene. Moje je da to vratim dobrim igrama, golovima, na kraju krajeva nadam se i još jednim dobrim transferom“, naveo je Tedić.

On je do sada odigrao 118 utakmica za Čukarički, postigao je 31 gol i imao je šest asistencija.

„Igram kao da ću ostati do kraja ugovora, a spreman sam da odem u narednom prelaznom roku, ako stigne dobra ponuda i za mene i za klub. Bilo je nedavno interesovanja nekih klubova, ali sam odlučio da ostanem u Čukaričkom. Uostalom i nije bilo nekih dilema, tek sam počeo sa dobrim partijama, a do kraja polusezone ima još dosta utakmica. Na meni je samo da se koncentrišem na teren i da dam maksimum“, rekao je Tedić.

(Beta)

