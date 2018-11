Tek što je sezonu završio na prvom mestu, Đoković pred sobom ima ogroman cilj

Novak Đoković posle izuzetno uspešne sezone može da se pohvali činjenicom da je do sada osvojio 14 grend slem turnira, pa mu sada nedostaje još šest takvih da bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom (ima 20 titula).

Novak ne krije da mu je to glavni cilj, pošto je jedan već uspeo da ostvari, a to je da se vrati na prvo mesto.

– Verujem da mogu da stignem Rodžera. Stvarno želim da izjednačim njegov rekord i ostvarim svoj cilj. Ne znam da li će se to desiti, ali sam uveren da je to i te kako moguće – rekao je Novak posle završnog mastersa u Londonu, a prenosi „Russia Today“.

Đokoviću je tri grend slem trofeja potrebno da se izjednači sa Rafaelom Nadalom, koji u poslednje vreme kuburi sa povredama.

– Da li ću prestići Nadala i da li ću se izjednačiti sa Rodžerom? Zavisi od mnogo faktora. Prvo, to pre svega zavisi od toga koliko ću dugo moći da igram. Na drugom mestu je i pitanje koliko ću dugo biti na ovom nivou i da li će me telo i glava „slušati“. U ovom trenutku verujem da imam jako dobre šanse da stignem do tih dostignuća. Verujem u svoje sposobnosti, ali će vreme dati odgovor mogu li da ostvarim te neverovatne ciljeve – istakao je Đoković.