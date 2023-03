Ten Hag: Fernandeš ostaje kapiten Mančester junajteda u odsustvu Megvajera

MANČESTER – Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag potvrdio je danas da će Portugalac Bruno Fernandeš sigurno ostati kapiten engleskog kluba u odsustvu Harija Megvajera, prenose britanski mediji.

Fernandeš se našao na meti kritika zbog loše igre, ali i nesportskog ponašanja i simuliranja tokom utakmice protiv Liverpula, koju je Mančester junajted izgubio rezultatom 7:0.

„Fernandeš ima briljantnu sezonu. On je imao važnu ulogu u našem timu ove sezone. Fernandeš daje energiju celom timu. On trenira saigrače, on je inspiracija. Međutim, niko nije savršen, svi prave greške. Svi greše i iz toga učimo. Ja moram da učim, a moraće i on. Niko nije savršen. On je inteligentan. Zaista sam zadovoljan što je on naš igrač i kapiten kada Hari ne igra“, rekao je Ten Hag uoči prvog meča osmine finala Lige Evrope protiv Betisa.

Napadač Mančester junajteda Markus Rašford pohvalio je Fernandeša rekavši da je fantastičan igrač.

„Volim da igram sa Brunom, on je savršen saigrač za napadača kao što sam ja. Bio je dobar vođa čak i kada nije bio kapiten, što je dobar znak. Kao što je i trener rekao, niko nije savršen i ponekad toliko želite da pobedite da na kraju uradite stvari koje za vas nisu karakteristične. Pomogao je drugim igračima da budu bolji“, istakao je Rašford.

(Tanjug)

