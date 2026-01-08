Teniseri Belgije u polufinalu Junajted kupa

Teniska reprezentacija Belgije plasirala se u polufinale Junajted kupa, pošto je danas u četvrtfinalu u Sidneju pobedila selekciju Češke 2:1.

Prednost Belgiji doneo je Zizu Bergs pobedom nad Jakubom Menšikom posle dva seta, 6:2, 7:6, a pobedonosan poen je osvojila Elize Mertens trijumfom nad Barborom Krejčikovom posle tri seta, 5:7, 6:1, 7:5.

U dubl meču koji nije imao rezultatski značaj, češki par Dalibora Svrčine i Linde Fruhvirtove pobedio je belgijski dubl Sandera Žilea i Gret Minen posle tri seta, 6:7, 6:3, 10:3.

Reprezentacija Belgije će u polufinalu igrati protiv selekcije Švajcarske.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com