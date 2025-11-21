Teniseri Italije pobedili Belgiju za plasman u treće uzastopno finale Dejvis kupa

Muška teniska reprezentacija Italije plasirala se u finale Dejvis kupa, pošto je večeras u Bolonji savladala selekciju Belgije sa 2:0.

Drugi, odlučujući poen Italiji je doneo 22. teniser sveta Flavio Koboli, koji je bio bolji od 43. igrača na ATP listi Zizua Bergsa sa 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15).

Meč je trajao tri sata i četiri minuta, a prvi poen Italiji doneo je Mateo Beretini (56. igrač sveta), koji je bio bolji od Rafaela Kolinjona (86.) sa 6:3, 6:4.

Koboli je prvi set dobio zahvaljujući brejku u četvrtom gemu, dok su u drugom setu teniseri čuvali servise.

Drugi set je odlučen u taj-brejku, u kojem je Bergs slavio rezultatom 7:5.

Ni u trećem setu nije viđen nijedan brejk, iako je Koboli u 10. gemu imao dve brejk, ujedno i meč lopte na servis protivnika.

Bergs je uspeo da meč odvede u novi taj-brejk, u kojem je viđena velika borba.

Belgijanac je vodio sa 6:4, imao ukupno sedam meč lopti, dok je sa druge strane Koboli iskoristio petu priliku za meč u dodatnom, 13. gemu i slavio rezultatom 17:15.

Italija je dvostruki osvajač Dejvis kupa, a protivnika u finalu saznaće nakon sutrašnjeg polufinala između Španije i Nemačke.

(Beta)

