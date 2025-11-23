Teniseri Srbije igraju protiv Čilea u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup 2026.

Srbija je bila 14. nosilac na žrebu i igraće na gostujućem terenu protiv Čilea, od 6. do 8. februara naredne godine. Pobednik tog duela igraće u drugom kolu protiv Španije, takođe na gostujućem terenu, od 18. do 20. septembra.
„Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo“, rekao je selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.
„Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš ekstremno i biće zanimljivo to videti. Očekujem da ćemo biti u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobedimo“, dodao je Toricki.
Finalisti ovogodišnjeg Dejvis kupa Italija i Španija biće slobodni u prvom kolu kvalifikacija.
Parovi prvog kola kvalifkacija:
Čile – Srbija
Nemačka – Peru
Hrvatska – Danska
Ekvador – Australija
Norveška – Velika Britanija
Bugarska – Belgija
Japan – Austrija
Indija – Holandija
Južna Koreja – Argentina
Mađarska – SAD
Češka – Švedska
Francuska – Slovačka
Kanada – Brazil
