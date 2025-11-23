Teniseri Srbije igraju protiv Čilea u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup 2026.

Teniska reprezentacija Srbije igraće u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup na gostujućem terenu protiv Čilea, odlučeno je danas žrebom u Bolonji.

Srbija je bila 14. nosilac na žrebu i igraće na gostujućem terenu protiv Čilea, od 6. do 8. februara naredne godine. Pobednik tog duela igraće u drugom kolu protiv Španije, takođe na gostujućem terenu, od 18. do 20. septembra.

„Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo“, rekao je selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.

„Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš ekstremno i biće zanimljivo to videti. Očekujem da ćemo biti u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobedimo“, dodao je Toricki.

Finalisti ovogodišnjeg Dejvis kupa Italija i Španija biće slobodni u prvom kolu kvalifikacija.

Parovi prvog kola kvalifkacija:

Čile – Srbija

Nemačka – Peru

Hrvatska – Danska

Ekvador – Australija

Norveška – Velika Britanija

Bugarska – Belgija

Japan – Austrija

Indija – Holandija

Južna Koreja – Argentina

Mađarska – SAD

Češka – Švedska

Francuska – Slovačka

Kanada – Brazil

(Beta)

