Teniseri Srbije obezbedili ostanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa

Muška teniska reprezentacija Srbije obezbedila je ostanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, pošto je danas u Nišu pobedom dubla Ivana Sabanova i Mateja Sabanova nad Ardom Azkarom i Ergijem Kirkinom posle tri seta, 4:6, 6:1, 6:4, stekla nedostižnu prednost od 3:0 u duelu protiv selekcije Turske.

Prva dva boda reprezentaciji Srbije u duelu protiv Turske su u petak doneli Miomir Kecmanović pobedom nad Kirkinom i Hamad Međedović trijumfom nad Jankijem Erelom.

Do kraja duela su na programu singl mečevi između Branka Đurića i Azkara, kao i Međedovića i Kirkina.

Reprezentacija Srbije je pobedom u duelu protiv selekcije Turske obezbedila i plasman u kvalifikacije za Završni turnir Dejvis kupa naredne godine.

(Beta)

