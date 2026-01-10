Teniseri Švajcarske u finalu Junajted kupa

Teniska reprezentacija Švajcarske plasirala se u finale Junajted kupa, pošto je danas u polufinalu u Sidneju pobedila selekciju Belgije 2:1.

Prednost Švajcarskoj donela je Belinda Benčič pobedom nad Elize Mertens posle tri seta, 6:3, 4:6, 7:6, a izjednačenje Belgiji Zizu Bergs trijumfom nad Stanom Vavrinkom posle tri seta, 6:3, 6:7, 6:3.

Pobednika je odlučio miks dubl, u kom je švajcarski par Jakuba Pola i Benčič pobedio belgijski dubl Bergsa i Mertens posle tri seta, 6:3, 0:6, 10:5.

Reprezentacija Švajcarske će u finalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Poljske.

